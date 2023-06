Von der Leyen, 'escludo la mia candidatura come segretario Nato'

(ANSA) - BRUXELLES, 06 GIU - La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, intervenendo a Berlino all'Europaforum organizzato dalla radio Wdr, ha escluso una sua candidatura come segretaria generale della Nato dopo la fine del mandato di Jens Stoltenberg. "Non sono sicuramente disponibile", ha spiegato la numero uno dell'esecutivo europeo rilanciando la necessità di una strategia di difesa dell'Ue in stretta cooperazione con l'Alleanza Atlantica.

Soffermandosi poi su un'eventuale sua ricandidatura da presidente della Commissione Ue, von der Leyen ha sottolineato che deciderà "nella seconda parte dell'anno". (ANSA).