Usa, non possiamo dire in via definitiva cosa accaduto a diga

(ANSA) - NEW YORK, 06 GIU - "Stiamo cercando di ottenere più informazioni: non possiamo dire in in via definitiva cosa è accaduto alla diga". Lo afferma il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby, sottolineando che gli Stati Uniti sono in contatto con le autorità ucraine.

"Non possiamo dire in via definitiva cosa è accaduto a questo punto. Quello che possiamo dire è che i danni alla popolazione ucraina e all'area saranno significativi", ha detto Kirby. A chi gli chiedeva se fosse più probabile la responsabilità delle forze russe su quelle ucraine, Kirby ha detto che non è stata fatta alcuna determinazione al riguardo. (ANSA).