Una ong tunisina manifesta contro la visita di Meloni

(ANSA) - TUNISI, 06 GIU - Una trentina di persone ha raccolto l'appello dell'Ong Forum tunisino per i diritti economico sociali (Ftdes) per protestare davanti al Teatro municipale della capitale contro l'arrivo a Tunisi del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Slogan del sit-in 'Meloni non sei la benvenuta in Tunisia'.

Il Forum, noto per la sua contrarietà alle politiche esclusivamente securitarie per quanto riguarda il tema migratorio, precisa su Facebook che la manifestazione è stata indetta "a sostegno dei diritti dei migranti irregolari tunisini; contro i rimpatri e per chiedere chiarezza sulle sorti dei migranti dispersi in mare". Presenti al sit-in anche alcune madri dei migranti dispersi in mare. (ANSA).