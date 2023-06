Siria, Assad premia archeologo Matthiae a Damasco

(ANSAmed) - BEIRUT, 06 GIU - Il celebre archeologo italiano Paolo Matthiae, scopritore della civiltà di Ebla in Siria e professore emerito dell'Università La Sapienza di Roma, ha ricevuto a Damasco la medaglia d'oro al merito conferitagli dal presidente siriano Bashar al Assad. Lo riferisce l'agenzia governativa siriana Sana.

La cerimonia si è svolta nel giardino del museo nazionale siriano a Damasco alla presenza della vice presidentessa della Repubblica siriana, Najah Attar.

In precedenza, riferisce la Sana, Matthiae e altri archeologi europei sono stati ricevuti al palazzo presidenziale di Damasco dal presidente Assad e dalla first lady Asma Assad. (ANSAmed).