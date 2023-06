Il capo della Wagner contro Mosca, il bilancio delle perdite ucraine è 'fantasioso'

Il leader del gruppo paramilitare Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha definito "fantasie" i bilanci delle perdite ucraine rivendicati da Mosca, che afferma di aver respinto due grandi offensive in due giorni. "Queste sono solo farneticazioni", ha detto Prigozhin in un messaggio su Telegram. Il ministero della Difesa russo ha affermato di aver respinto due offensive ucraine su larga scala domenica e lunedì nel Donbass meridionale, di aver ucciso "più di 1.500 soldati ucraini" e distrutto "28 carri armati". Il governo ucraino, pur rivendicando guadagni territoriali nei pressi della città devastata di Bakhmout, nell'est del Paese, ha relativizzato l'entità delle sue "azioni offensive" e non ha fornito alcuna valutazione.

Uccidere 1.500 soldati in un giorno è "un massacro infernale", ha ironizzato il capo di Wagner, prendendo in giro il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov. "In realtà, perché non sommare tutti i numeri dati da Konashenkov. Penso che abbiamo già distrutto l'intero pianeta Terra cinque volte". Prigozhin rilascia spesso dichiarazioni sopra le righe contro lo stato maggiore russo, che accusa in particolare di non fornire abbastanza munizioni agli uomini di Wagner, in prima linea nei combattimenti intorno a Bakhmout.