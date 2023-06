Chiude il Singapore Turf Club, l'unico ippodromo del Paese

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - 120 ettari di ippodromo trasformati in un terreno dove costruire alloggi pubblici e privati. È quanto sta per accadere al Turf Club di Singapore, nazione con 180 anni di storia di corse di cavalli che sta per volgere al termine.

Come riportato dalla Bbc, il Singapore Turf Club - il piccolo e unico ippodromo esistente nel Paese - ospiterà l'ultima gara il prossimo anno. Il sito dispone di cinque tribune con la capacità di accogliere fino a 30 mila spettatori. I posti dell'ippodromo, però, nel corso del tempo sono rimasti sempre più vuoti, con presenze in diminuzione negli ultimi dieci anni.

Motivo per il quale il governo ha deciso di disfarsi dell'ippodromo, riqualificandolo per "future esigenze di utilizzo del suolo". Il Ministero dello Sviluppo Nazionale non esclude inoltre di poter utilizzare il terreno per la costruzione di strutture ricreative.

Il Singapore Turf Club ha fatto sapere in un comunicato che fino al 5 ottobre 2024 "continuerà a garantire la sportività, la sicurezza e l'integrità di ogni gara", nel rispetto della "lunga e illustre storia di corse di cavalli a Singapore". (ANSA).