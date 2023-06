Un murales a Tirana dedicato ai legami fra Italia e Albania

(ANSA) - TIRANA, 05 GIU - Un murales dedicato agli stretti legami di amicizia fra l'Italia e l'Albania è stato presentato oggi a Tirana, in uno dei quartieri centrali della capitale albanese. L'opera che porta la firma del noto artista sardo Fabio Schirru, in arte Tellas, è stata realizzata in uno dei fianchi di un palazzo di quattro piani, e raffigura le due sponde del Mare Adriatico, e rientra tra le numerose attività ed eventi di cultura nell'ambito della Settimana d'Italia.

"L'Adriatico è stato storicamente uno spazio importante, un punto di interconnessione tra due paesi con tradizioni differenti. Due paesi divisi, ma nello stesso tempo, uniti dal mare", ha spiegato Tellas.

Alla cerimonia di presentazione, oltre all'ambasciatore d'Italia in Albania Fabrizio Bucci, anche la ministra Albanese di Cultura Elva Margariti. (ANSA).