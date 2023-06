Spagna: cambia la direzione al Museo Reina Sofía di Madrid

(ANSA) - MADRID, 05 GIU - Novità in arrivo per quanto riguarda la direzione del Museo Reina Sofía di Madrid, una delle istituzioni culturali più importanti di Spagna: il ministero della Cultura iberico ha infatti reso noto che Manuel Segade si è posizionato primo nella graduatoria del processo di selezione pubblico aperto per ricoprire il ruolo di numero uno. Domani, aggiunge la nota pubblicata dal ministero, il nome dell'attuale direttore del Museo Centro de Arte Dos de Mayo di Móstoles (Madrid) sarà proposto al Consiglio dei ministri per la nomina.

Segade sostituirà alla guida del Reina Sofía Manuel Borja-Villel. Tra le altre opere, in questo museo è custodito il celebre Guernica di Pablo Picasso. (ANSA).