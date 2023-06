Panama: Martinelli vince le primarie e si ricandida nel 2024

(ANSA) - PANAMA, 05 GIU - L'ex presidente del Panama, Ricardo Martinelli (in carica dal 2009 al 2014) si è candidato alle elezioni presidenziali in programma a maggio 2024 vincendo le primarie del partito Realizando Metas (RM), da lui stesso fondato nel 2021.

Martinelli, di 71 anni, è indagato per riciclaggio di denaro e la procura ha chiesto 12 anni di carcere.

L'inchiesta aperta contro di lui non ha tuttavia impedito all'ex capo dello Stato di presentarsi e di vincere agevolmente le elezioni del partito per candidarsi a un secondo mandato.

