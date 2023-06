Kiev, 'da propagandisti russi fake sulla controffensiva'

La Russia cercherà di diffondere menzogne sulla controffensiva ucraina: lo ha affermato il governo ucraino commentando indirettamente le affermazioni del ministero della Difesa russo sulle operazioni condotte la notte scorsa nella regione di Donetsk. Lo scrive l'agenzia di stampa Reuters sul suo sito.

"Per demoralizzare gli ucraini e fuorviare la comunità (compresa la loro stessa popolazione), i propagandisti russi diffonderanno false informazioni sulla controffensiva, sulle sue direzioni e sulle perdite dell'esercito ucraino", ha dichiarato il Centro ucraino per le comunicazioni strategiche.

Ieri il ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov, ha pubblicato un messaggio criptico su Twitter, citando il brano dei Depeche Mode 'Enjoy the Silence' (Godetevi il silenzio).

(ANSA).