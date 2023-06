Cremlino, pronti al dialogo con gli Usa sul nucleare

(ANSA) - MOSCA, 05 GIU - La Russia è pronta al dialogo con gli Usa sul controllo degli armamenti nucleari. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dall'agenzia Interfax.

Peskov ha definito "una dichiarazione importante e positiva" quella fatta venerdì dal consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, secondo il quale Washington è pronta a discutere senza precondizioni con la Russia un nuovo trattato per la limitazione delle armi nucleari per dopo la scadenza del New Start 2, prevista nel 2026.

Il portavoce del Cremlino ha aggiunto che Mosca si aspetta che tale dichiarazione si concretizzi in "passi attraverso i canali diplomatici, e poi sarà possibile considerare il formato del dialogo proposto". "La Russia rimane aperta al dialogo", ha sottolineato Peskov, ma è necessario decidere concretamente i passi da intraprendere e non ci si può fermare a una dichiarazione sui media, "specialmente ora che attraversiamo probabilmente il periodo di più acuta mancanza di fiducia reciproca". (ANSA).