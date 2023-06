Candidata di Obrador vince nello Stato del Messico

(ANSA) - CITTA DEL MESSICO, 05 GIU - In base ai primi risultati delle elezioni statali in Messico, la candidata del partito di governo Morena nello Stato del Messico (il più popoloso del Paese), Delfina Gómez, ha ottenuto tra il 52,1% e il 54,2% dei voti, mentre Alejandra del Moral, candidata della coalizione legata al Partito rivoluzionario istituzionale (Pri, opposizione) ha ottenuto il 43%-45,2%.

Alejandra del Moral ha già ammesso la sconfitta ed ha augurato "tutto il successo" all'avversaria. Si tratta di un Importante risultato per il presidente Andrés Manuel López Obrador in vista delle elezioni del 2024.

Situazione inversa nell'altro Stato alle urne, Coahuila, dove il candidato del Pri, Manolo Jiménez, è in testa con il 55,7%-58,1% dei voti rispetto al 19,9%-21,9% del candidato di Morena, Armando Guadiana. (ANSA).