Amazzonia: il leader indigeno Raoni incontra Macron a Parigi

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 05 GIU - A pochi giorni di distanza dal primo via libera in Brasile a un controverso disegno di legge che sottrae terre ai nativi, il presidente francese, Emmanuel Macron, ha incontrato a Parigi il 'cacique' (capo tribù) Raoni, uno dei volti più noti nella lotta per la difesa dell'Amazzonia e dei popoli indigeni. La visita precede un atteso incontro, previsto per la fine del mese, in cui verranno discusse proposte per rafforzare la cosiddetta 'green economy'.

"Preservare le foreste tropicali, garantire il rispetto dei diritti delle popolazioni indigene, questo è il lavoro della sua vita, la sua lotta per l'umanità", ha scritto Macron su Twitter riferendosi al 93enne leader indigeno Kayapo.

"Siamo attenti a quanto ci dice Cacique Raoni, 18 giorni prima del Summit di Parigi per un Nuovo Patto Finanziario Globale di cui il mondo ha bisogno", ha aggiunto il leader francese. (ANSA).