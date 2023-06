Tienanmen, arrestata leader dell'opposizione a Hong Kong

(ANSA) - HONG KONG, 04 GIU - La polizia di Hong Kong ha arrestato oggi la leader del partito di opposizione, Chan Po-ying, in occasione del 34esimo anniversario della sanguinosa repressione di Piazza Tienanmen a Pechino. Lo ha constatato un giornalista dell'Afp. In base a quanto si è appreso, la donna teneva in mano una piccola candela a Led - una scena comune nelle veglie commemorative del 4 giugno 1989 - e due fiori. La polizia l'ha immediatamente afferrata e trascinata su un furgone.

Oltre a Chan Po-ying, leader della Lega dei socialdemocratici, la polizia ha arrestato diversi esponenti della democrazia tra cui Alexandra Wong, un'importante attivista per la democrazia meglio conosciuta come 'Nonna Wong' e la giornalista Mak Yin-ting. (ANSA).