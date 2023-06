Polonia, marcia a Varsavia 'in difesa della democrazia'

Manifestazione a Varsavia convocata da Donald Tusk in difesa della democrazia e contro le tendenze autocratiche attribuite dall'opposizione all'attuale governo in Polonia. All'inizio della marcia ha preso la parola il premio Nobel per la pace Lech Walesa, ex leader del sindacato Solidarnosc.

"La prima cosa da fare per iniziare la strada verso la vittoria è fare i conti per sapere quanti siamo", ha detto Walesa con una maglietta con la scritta 'Konstytucja' (costituzione). La marcia ha riunito centinaia di cittadini polacchi, giunti da diverse località del Paese. "Siamo qui perché la Polonia deve restare in Europa", dice uno di loro.

La marcia si sta svolgendo senza incidenti tra bandiere polacche, europee e striscioni. Dopo aver attraversato il centro, la manifestazione terminerà in piazza del Castello reale con un discorso di Tusk.