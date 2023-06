Mezzo milione di polacchi in piazza a Varsavia contro il governo

VARSAVIA - Mezzo milione di polacchi sono scesi oggi per le strade di Varsavia per manifestare contro il governo nazionalista e populista al potere, a pochi mesi dalle elezioni legislative autunnali. Lo ha annunciato il Comune della città.

"Il Municipio stima" la partecipazione "a 500.000 persone in questo momento", ha precisato Jan Grabiec, portavoce degli organizzatori della marcia, che sembra essere la più grande in questo paese dalla fine del comunismo nel 1989.