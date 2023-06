Egitto: rimorchiata una petroliera in avaria nel Canale di Suez

(ANSA) - ISMAØLIA, 04 GIU - Una petroliera battente bandiera maltese che aveva subito oggi un'avaria nel Canale di Suez bloccandone la circolazione è stata rimossa dal corso d'acqua da tre rimorchiatori e il traffico è tornato alla normalità "in entrambe le direzioni" dopo una breve interruzione: lo ha reso noto l'Autorità del Canale.

La nave - da 82.000 tonnellate, lunga 274 metri e larga 48 metri - era in rotta dalla Russia alla Cina e attualmente è "ormeggiata per le riparazioni", ha aggiunto la fonte. (ANSA).