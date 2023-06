La Casa Bianca rassicura sulla salute di Biden. Ma i dubbi sull'età restano

La Casa Bianca rassicura sullo stato di salute di Joe Biden, e lo stesso fanno i suoi collaboratori descrivendolo come reattivo, deciso e veloce. Ma, dietro le quinte, i funzionari dell'amministrazione ammettono di cercare di accomodare al meglio le esigenze di un presidente non più giovane così da non gravare sul suo stato fisico. E così, riporta il New York Times, le apparizioni pubbliche di Biden sono solitamente limitate fra mezzogiorno e le 16, e il presidente non viene disturbato - a meno di emergenze - nel fine settimana. Limitata anche la sua esposizione alle interviste: ne ha concesse un quarto di quelle di Donald Trump nello stesso arco di tempo alla Casa Bianca, e un quinto di quelle di Barack Obama. Lo staff del presidente ha anche deciso di non rendere il medico di medico disponibile per rispondere a domande, in controtendenza rispetto ad altri presidenti.

I dubbi sullo stato di salute di Biden si sono accentuati negli ultimi giorni, dopo la sua caduta. Ma è da tempo che circolano considerato che il presidente sta chiedendo agli americani di lasciarlo alla Casa Bianca fino a quando avrà 86 anni. I democratici sono fra i più preoccupati per l'età di Biden complici anche i sondaggi, che indicano l'età del presidente come uno dei nodi più problematici per gli elettori. Un finanziatore democratico di Wall Street ha riferito al New York Times che l'età di Biden è stato il tema più discusso durante una recente raccolta fondi. A una cena di ex senatori democratici di qualche mese fa tutti si sono detti d'accordo che è troppo anziano per la corsa elettorale.