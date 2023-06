Tre militari israeliani uccisi al confine con l'Egitto

Tre militari israeliani sono rimasti uccisi in uno scontro a fuoco da un assalitore al confine con l'Egitto. Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui tra i soldati c'e' anche un ferito leggero.

"L'assalitore è un poliziotto egiziano", ha detto il portavoce militare israeliano, aggiungendo che "un'indagine viene condotta in piena collaborazione con l'esercito egiziano".

La stessa fonte ha poi fornito una prima spiegazione dei fatti. "Nelle prime ore del mattino - ha spiegato -, due soldati dell'esercito, un uomo e una donna, sono stati uccisi da un assalitore che ha aperto il fuoco contro di loro mentre assicuravano una postazione militare al confine egiziano. Subito dopo - ha aggiunto - altri soldati sono arrivati nell'area e vi hanno condotto ricerche. A mezzogiorno (ora locale), durante le ricerche, i soldati hanno identificato l'assalitore in territorio israeliano e uno scambio a fuoco si è sviluppato tra l'assalitore e i soldati. I soldati hanno sparato ed ucciso il sospetto".

"Durante lo scontro a fuoco, un soldato - ha proseguito il portavoce - è stato ucciso e un sottufficiale è stato leggermente ferito. L'assalitore è un poliziotto egiziano".I soldati - ha concluso - "continuano a perlustrare l'area per escludere la presenza di altri assalitori".