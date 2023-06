Svezia: al via i festeggiamenti per i 400 anni di Goteborg

(ANSA) - GOTEBORG, 03 GIU - Goteborg, la seconda città più popolosa della Svezia, celebra quest'estate i suoi 400 anni di storia. Nonostante la sua fondazione risalga al 1621, il comune ha deciso di festeggiare con due anni di ritardo, a causa della pandemia di Covid-19. Il programma prevede un festival che si protrarrà per tutto il fine settimana, con la presenza di artisti famosi e numerosi eventi culturali che si protrarranno per tutta l'estate. Domani è previsto l'arrivo dei reali di Svezia, che attraverseranno le strade del centro in carrozza. Il re Carlo XVI Gustavo, che quest'anno festeggia anche i 50 anni sul trono, terrà un discorso nella piazza Guartav Adolf, in centro. Successivamente, i sovrani si sposteranno a Frihamnen, l'ex area portuale adibita a sede del festival, dove parteciperanno ad alcuni degli eventi culturali nel pomeriggio. Goteborg è il porto più importante della Svezia e vanta una lunga tradizione marinaresca. Una delle attrazioni del festival è la replica in scala reale di un veliero utilizzato dalla Compagnia delle Indie Svedesi per il commercio tra Goteborg e la Cina nel 1700, ormeggiata al festival ed aperta ai visitatori.

