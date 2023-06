Scontro tra treni in India, le condoglianze di Putin a Modi

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - Il Presidente russo Vladimir Putin ha espresso le sue condoglianze per le vittime del disastro ferroviario in India in un telegramma inviato al premier Narendra Modi. Lo riporta la Tass.

"Ti preghiamo di accettare le nostre profonde condoglianze per le tragiche conseguenze della collisione tra treni in Odisha. Condividiamo il dolore di coloro che hanno perso i loro parenti e i loro cari in questa catastrofe e ci auguriamo una rapida guarigione per tutti i feriti", si legge nel telegramma pubblicato sul sito web del Cremlino. (ANSA).