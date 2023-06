Petraeus, la controffensiva di Kiev è molto impressionante

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - Il generale americano David Petraeus ha affermato che la controffensiva dell'Ucraina è "molto impressionante" e può avere successo, aggiungendo che gli ucraini sono "determinati a liberare il loro Paese".

Petraeus, che è stato direttore della Cia e prima ha guidato le forze internazionali in Iraq e Afghanistan, è stato di recente a Kiev, per incontrare il presidente Zelensky e altri dirigenti ucraini. Ha parlato della situazione in Ucraina a BBC Radio 4. (ANSA).