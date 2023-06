Partito repubblicano definisce regole dibattiti, occhi su Trump

Il partito repubblicano definisce le regole per partecipare al primo dibattito delle primarie per il 2024. Sul palco in agosto potranno salire i candidati che hanno almeno un 1% delle preferenze in tre sondaggi nazionali e hanno raccolto almeno 40.000 dollari da finanziatori singoli. Un altro requisito è quello di impegnarsi a sostenere chi conquisterà alla fine la nomination del partito. La maggior parte degli aspiranti conservatori alla Casa Bianca soddisfano queste requisiti e l'unico che potrebbe vacillare è Donald Trump. L'ex presidente centra interamente gli standard fissati per i sondaggi e la raccolta fondi, ma l'impegno a sostenere chiunque conquisterà alla fine la nomination potrebbe 'squalificare' Trump. I candidati hanno fino al 21 agosto, ovvero due giorni prima del dibattito, per firmare l'impegno scritto a sostenere chiunque vincerà le primari e ancora non è chiaro cosa deciderà.