Macron risale nei sondaggi dopo la riforma delle pensioni

(ANSA) - PARIGI, 03 GIU - La quota di popolarità del presidente francese, Emmanuel Macron, rimbalza per la prima volta di 4 punti dopo diversi mesi di calo in concomitanza con le proteste sociali per la controversa riforma delle pensioni.

Secondo un sondaggio Elabe per Les Echos, l'inquilino dell'Eliseo torna al 29% dopo aver toccato un minimo del 25% di persone che hanno fiducia nelle sue capacità di affrontare i problemi del Paese. Perde 6 punti la percentuale di francesi che hanno sfiducia in lui (64%). In aumento, di 2 punti al 24%, anche la quota di persone che hanno fiducia nella premier Elisabeth Borne. (ANSA).