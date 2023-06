Lettonia: quasi 5.000 persone al Gay Pride a Riga

(ANSA) - VILNIUS, 03 GIU - Circa cinquemila persone hanno sfilato oggi per le vie di Riga in occasione del Riga Pride. Si tratta della più grande marcia a sostegno dei diritti delle persone lgbtqi+ organizzata fino ad ora in Lettonia.

"La società lettone", ha detto Kaspars Zālītis, uno degli organizzatori del Riga Pride, "è diventata più aperta e inclusiva. Purtroppo i politici non sono ancora in grado di approvare una legge sulle unioni civili o di ratificare la Convenzione di Istanbul. Il Baltic Pride tornerà a Riga il prossimo anno, riportando gli attivisti della regione a difendere i diritti di ciascuna persona".

Durante la manifestazione non si sono registrati scontri.

Solo una persona è stata fermata per aver organizzato un'azione di protesta non autorizzata. (ANSA).