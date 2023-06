Il Nobel Vargas Llosa riceve la cittadinanza dominicana

(ANSA) - SANTO DOMINGO, 03 GIU - Lo scrittore peruviano e nazionalizzato spagnolo Mario Vargas Llosa avrà anche la cittadinanza dominicana: lo ha annunciato il presidente del Paese caraibico, Luis Abinader, dopo aver ricevuto al Palazzo nazionale l'autore di 'La città e i cani' (1962).

Il vincitore del premio Nobel per la letteratura (2010) a sua volta ha elogiato il governo dominicano, che ha definito "intelligente e sensibile" nel contesto di un'America Latina che "sta attraversando momenti molto difficili". "Probabilmente nella storia dell'America Latina non c'è momento così difficile come quello che stiamo attraversando", ha aggiunto Llosa.

