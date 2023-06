Cuba: la stampa ufficiale celebra i 92 anni di Raul Castro

Messaggi celebrativi, oggi a Cuba, per i 92 anni di Raul Castro. "Buon compleanno, caro Raul! Che enorme privilegio averti tra noi a 92 anni, pronto con il piede nelle staffe per difendere il Paese, la Rivoluzione e il socialismo con più forza che mai", ha scritto sui social il presidente Miguel Díaz-Canel.

Il fratello minore di Fidel, nato il 3 giugno 1931 nella città di Biran, ha governato l'isola tra il 2006 e il 2018.

Ancora oggi continua ad essere considerato dagli analisti un punto di riferimento per il governo cubano.

Secondo la stampa ufficiale, inoltre, Raul "ha forgiato consensi e promosso cambiamenti strutturali e concettuali per aggiornare il modello economico e sociale cubano".