Biden fa gli auguri alla First Lady, compleanno a distanza

(ANSA) - NEW YORK, 03 GIU - "Buon compleanno Jill". E' il messaggio di Joe Biden alla First lady Jill per il suo compleanno. Il presidente posta anche una foto di loro due insieme, con Jill che ha in mano un fiore. Per la coppia presidenziale è un compleanno a distanza. La First lady è impegnata da alcuni giorni in un viaggio di Medio Oriente, durante il quale ha partecipato al matrimonio del principe ereditario Al Hussein bin Abdullah II di Giordania con Rajwa Khaled Al-Seif. (ANSA).