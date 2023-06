Ucraina: esplosioni a Kiev, allarme in tutto il Paese

(ANSA) - ROMA, 02 GIU - Esplosioni si sono verificate a Kiev questa notte, ha riferito il sindaco Vitalii Klitschko su Telegram. Il primo cittadino ha aggiunto che i sistemi di difesa aerea della capitale ucraina sono entrati in azione e che sarebbe "in arrivo un'altra ondata di attacchi di droni".

Esplosioni sono state udite anche nell'area della città di Cherkassy e l'allarme antiaereo è stato diramato per l'intero territorio ucraino, secondo i media locali. (ANSA).