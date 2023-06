Trump nega di aver portato in Florida un file sull'Iran

(ANSA) - NEW YORK, 02 GIU - Donald Trump nega il contenuto della registrazione audio risalente all'estate del 2021 in cui riconosceva di aver conservato un documento riservato del Pentagono. Durante una town hall con Fox News in Iowa, l'ex presidente ha detto: "non ne so niente, tutto quello che ho fatto era giusto. Abbiamo il Presidential Records Act, che ho rispettato al 100%". E ha ribadito di aver declassificato "tutto" quando ha lasciato la Casa Bianca. La Cnn, invece, ha rivelato in esclusiva che i pubblici ministeri federali hanno ottenuto una registrazione di un incontro dell'estate 2021 in cui l'ex presidente ammette di aver portato nella sua residenza di Mar-a-Lago un documento riservato del Pentagono su un potenziale attacco all'Iran. Una prova che il tycoon sapeva che le carte trovate dal Bureau in Florida non erano tutte desecretate, come invece sostengono lui e i suoi avvocati.

