Segretaria al Commercio americano: leadership di Meloni è forte

(ANSA) - WASHINGTON, 01 GIU - "Voglio complimentarmi con la Meloni non solo perché è la prima donna premier in Italia ma per la sua leadership forte". Lo ha detto la segretaria al Commercio americano Gina Raimondo al ricevimento per la Festa della Repubblica all'ambasciata italiana a Washington.

"Il rapporto tra Usa e Italia è forte e lo diventa ogni giorno di più, perché abbiamo valori comuni che ogni giorno difendiamo. La forte voce dell'Italia nell'Ue e nella Nato è vitale". (ANSA).