Scontro tra treni in India. Almeno 132 feriti, si temono 50 morti

Almeno 132 persone sono rimaste ferite in India nello scontro tra due treni, ma si teme che il disastro possa aver causato decine di vittime. Lo riferiscono i funzionari e i media locali. Diverse carrozze di un treno passeggeri sono deragliate a Balasore, nello stato orientale dell'Odisha, a circa 200 chilometri dalla capitale regionale Bhubaneswar, in seguito a una collisione con un treno merci. Circa 60 ambulanze e squadre di soccorritori sono state inviate sul luogo dell'incidente. Secondo Press Trust of India, potrebbero esserci almeno 50 morti. Diverse persone sarebbero intrappolate sotto i vagoni.