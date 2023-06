Zelensky, vertice su piano ucraino? Lo stiamo organizzando

(ANSA) - BULBOACA, 01 GIU - "Siamo nella fase in cui stiamo organizzando questo summit. Il quando dipenderà da alcuni fattori, certamente vogliamo coinvolgere più Paesi possibili, per questo non abbiamo fissato una data". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a margine del summit Epc in Moldavia rispondendo ad una domanda su quando e dove potrebbe tenersi un vertice, la cui ipotesi è stata rilanciata dal Wall Street Journal, su un piano per la pace preparato da Kiev.

(ANSA).