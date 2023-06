Usa: bimba di 4 anni uccisa con una pistola da un altro bambino

(ANSA) - NEW YORK, 01 GIU - Shock in Illinois dove una bambina di 4 anni è morta dopo essere stata colpita accidentalmente con un proiettile da un altro bambino. La tragedia è avvenuta in una casa di River Grove intorno alle 10 di ieri mattina.

Secondo quanto riferito dalla polizia ai media Usa, il padre della piccola ha detto agli agenti che non era in casa quando è partito il colpo. Dopo essere stato informato dell'incidente dall'altro bambino ha detto di aver chiamato immediatamente un'ambulanza e ora sta collaborando con gli investigatori. L'uomo, che è il proprietario dell'arma, ha una regolare autorizzazione per la pistola e sostiene che la teneva su uno scaffale alto in un armadio. (ANSA).