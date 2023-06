Tajani, Consiglio Nato-Ucraina è tappa per l'adesione

(ANSA) - OSLO, 01 GIU - "Oggi abbiamo registrato l'impegno di tutti quanti nel voler continuare a sostenere con grande forza l'Ucraina e si è parlato della sua futura possibile adesione all'Alleanza Atlantica: per l'Italia un passaggio importante, prima di fissare una data per l'adesione, è quello di dar vita al consiglio Nato-Ucraina, in modo da poter rinforzare la collaborazione e quindi far sentire anche l'Ucraina parte di una strategia". Lo ha detto Antonio Tajani al termine della ministeriale Nato a Oslo. (ANSA).