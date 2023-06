Meloni, 'non c'è un'Europa di seria A e di serie B'

(ANSA) - BULBOACA, 01 GIU - "Il vertice è importante per ribadire che non c'è un'Europa di serie A e di serie B". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni arrivando al summit Epc in Moldavia. "Facciamo questo vertice in un momento in cui le crisi hanno messo a nudo le criticità anche europee", ha aggiunto.

