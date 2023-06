Chiesta la condanna di Abdeslam per gli attentati di Bruxelles

(ANSA) - BRUXELLES, 01 GIU - La procura federale belga ha chiesto giovedì la condanna di Salah Abdeslam come "coautore" degli attentati jihadisti che hanno causato 32 morti a Bruxelles nel marzo 2016, quattro mesi dopo gli attacchi del 13 novembre 2015 in Francia.

"Non c'è bisogno di conoscere i dettagli, la data e l'obiettivo preciso, per essere coautore di un attacco terroristico", ha detto la procuratrice federale Paule Somers, ricordando che il terrorista era stato arrestato e imprigionato quattro giorni prima degli attacchi. Secondo Somers, Salah Abdeslam "ha assistito consapevolmente la cellula" all'origine degli attentati. (ANSA).