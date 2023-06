Capo della Kfor, 'totale indisponibilità dal Kosovo'

(ANSA) - MITROVICÓ, 01 GIU - Nei giorni prima degli scontri tra polizia e manifestanti "avendo la chiara comprensione di ciò che stava succedendo, ho incontrato" il premier del Kosovo Albin Kurti, e l'ho invitato a considerare con favorevole predisposizione le proposte dell'Ue e degli ambasciatori del Quint per trovare una soluzione. Segnalando la sensibilità della situazione, ho trovato la totale indisponibilità e la volontà di non considerare il rischio conseguente alle pericolose iniziative unilaterali intraprese senza il coordinamento della Kfor". Lo ha detto in un'intervista all'ANSA il generale Angelo Michele Ristuccia, comandante del contingente Kfor. (ANSA).