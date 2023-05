Pechino, 'da Usa provocazioni in mar Cinese meridionale'

(ANSA) - PECHINO, 31 MAG - La Cina accusa gli Usa di mettere in atto "azioni provocatorie e pericolose" nei cieli del mar Cinese Meridionale. La portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, in merito a quanto denunciato dal comando Indo-Pacifico americano secondo cui gli aerei militari cinesi hanno effettuato "manovre aggressive non necessarie", ha replicato che "gli Stati Uniti hanno spesso inviato navi e aerei per condurre ricognizioni ravvicinate contro la Cina per lungo tempo, mettendone in pericolo la sovranità e la sicurezza nazionale.

Tali azioni provocatorie e pericolose sono la causa principale dei problemi di sicurezza" nell'area. (ANSA).