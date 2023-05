Macron, Putin ha risvegliato la Nato con l'elettroshock

(ANSA) - BRATISLAVA, 31 MAG - Vladimir Putin ha "risvegliato" la Nato con "il peggiore degli elettroshock" invadendo l'Ucraina. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron al forum Globsec di Bratislava, sottolineando che "oggi dobbiamo aiutare l'Ucraina con tutti i mezzi per portare avanti un'efficace controffensiva". "Questo è quello che stiamo facendo e dobbiamo intensificare", ha aggiunto Macron, che nel 2019 aveva definito la Nato un organismo in stato di "morte cerebrale".

Il presidente francese ha poi invocato una struttura di difesa europea, che è "indispensabile" come "pilastro all'interno della Nato". (ANSA).