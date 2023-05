Sindaco di Mosca, la capitale attaccata da droni nella notte

Droni hanno colpito diversi edifici di Mosca durante la notte, causando danni "minori" e nessun ferito grave: lo ha reso noto su Telegram il sindaco della capitale, Sergei Sobyanin.

I servizi d'emergenza hanno detto all'agenzia Ria Novosti che sono stati colpiti due edifici residenziali: uno sulla Via Profsoyuznaya, nel sud-ovest di Mosca, e uno, di 24 piani, sulla Via Atlasova, nel sobborgo di Nuova Mosca, a sud della capitale. Il governatore della regione di Mosca, Andrei Vorobyov, ha detto da parte sua che diversi droni sono stati abbattuti e ha invitato la popolazione a mantenere la calma.

Il ministero della Difesa russo ha accusato l'Ucraina di avere lanciato stamane "un attacco terrorista" con otto droni contro la regione di Mosca. Cinque sono stati distrutti dai sistemi di difesa Pantsir, mentre gli altri tre sono stati danneggiati e hanno deviato dalla traiettoria che dovevano seguire. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti.

Raid sull'Ucraina: colpito un grattacielo, un morto e quattro feriti

Contraerea in azione nella notte a Kiev, ma anche in altre regioni ucraine, a causa di nuovi raid russi. Una persona è morta e altre 4 sono rimaste ferite nell'attacco sulla capitale, il terzo in 24 ore, sottolinea l'amministrazione militare della città. Frammenti di un drone Shahed-136 hanno colpito un edificio nel distretto di Holosiivskyi di Kiev provocando un incendio. Quando è stato spento è stato rilevato che gli ultimi due piani avevano subito gravi danni e che una persona era morta e 4 erano rimaste ferite. "Il nemico cambia costantemente le armi per l'attacco - aggiunge il comando militare - dopo il drone combinato missilistico e poi balistico, l'aggressore ha utilizzato esclusivamente UAV". Circa 20 droni sono stati lanciati contro la città. Venti sono anche le persone evacuate dal grattacielo. Pezzi di drone hanno provocato poi un incendio in una casa nel distretto meridionale di Darnytskyi e bruciato tre auto nel distretto centrale di Pechersky. Detriti sono caduti anche nel distretto di Dnipro e Sviatoshyn. I raid aerei di stanotte hanno colpito non solo Kiev ma anche le regioni centrali di Cherkasy, Kirovohrad, Mykolayiv e nella regione meridionale di Kherson.