Cina invia il suo primo astronauta civile nello spazio

(ANSA) - PECHINO, 29 MAG - Gli astronauti cinesi (taikonauti) Jing Haipeng, Zhu Yangzhu e Gui Haichao saranno in missione con la Shenzhou-16 diretti alla stazione spaziale Tiangong: lo ha reso noto in un briefing Lin Xiqiang, portavoce dell'Agenzia spaziale cinese (China Manned Space Agency), secondo cui Jing sarà il comandante. Il lancio della Shenzhou-16, hanno riferito i media statali, è atteso domani alle 9:31 locali (3:31 in Italia). La missione coinvolge il primo astronauta civile cinese, contro la tradizione militare: si tratta di "Gui Haichao, esperto di carico utile, professore all'Università di aeronautica e astronautica di Pechino", ha detto Lin. (ANSA).