Record in un paesino spagnolo, voto completato in 30 secondi

A ogni tornata elettorale, in Spagna fanno notizia piccole località in cui bastano pochi istanti per dichiarare completate le operazioni di voto, dati i numeri esigui di residenti. Stando alla tv pubblica iberica, Rtve, in occasione delle amministrative e regionali in corso oggi la palma va a Villarroya, piccolo comune della regione settentrionale de La Rioja: i sette cittadini aventi diritto in questo paesino hanno impiegato in tutto poco meno di 30 secondi per votare.

Stando a dichiarazioni del sindaco Salvador Pérez alla radio Cadena Ser, la località ha battuto il proprio stesso record di una tornata precedente, quando si votò in 32 secondi.

Villaroya si contraddistingue inoltre per un'altro aspetto: lo stesso Pérez è infatti uno dei sindaci più duraturi di Spagna, avendo concatenato mandati come primo cittadino della località dal 1973, quando nel Paese iberico c'era ancora il regime franchista.