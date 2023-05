Winnie the Pooh insegna ai bimbi Usa cosa fare in una sparatoria

(ANSA) - WASHINGTON, 27 MAG - Anche l'orsetto Winnie the Pooh in campo per insegnare ai bambini del Texas cosa fare in casa di una sparatoria a scuola. La guida 'Stay Safe', creata da una società di consulenza di Houston, rivisita le celebri storie di AA Milne e dell'illustratore EH Shepard sugli abitanti del bosco dei Cento Acri in chiave anti-strage. "Se c'è un pericolo, lascia che Winnie-the-Pooh e la sua ciurma ti mostrino cosa fare: corri, nasconditi, combatti", "run, hide, fight", le tre azioni che l'Fbi consiglia in caso di sparatoria.

Il libro è stato consegnato a bambini di quattro anni in tutte le scuole dell'area di Dallas senza consultare prima ne' gli insegnanti ne' i genitori. Il governatore della California, il democratico Gavin Newsom, ha attaccato il Texas per questa mossa ad una settimana dall'anniversario della strage nella scuola elementare di Uvalde, in Texas. "Winnie the Pooh ora insegna ai bambini come difendersi da un attacco perche' lo Stato non ha il coraggio di proteggerli e approvare leggi sulla sicurezza delle armi", ha detto. (ANSA).