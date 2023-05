Nyt, in Germania l'addestramento degli ucraini sui tank Abrams

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Le forze armate ucraine hanno iniziato l'addestramento sui carri armati americani M1 Abrams in Germania. Ne scrive il New York Times, riferendosi alla dichiarazione ufficiale del portavoce del Pentagono Garron Harn.

"Il primo gruppo di circa 400 soldati ucraini ha iniziato ad addestrarsi in Germania per operare e mantenere i carri armati americani M1 Abrams", scrive il Nyt. (ANSA).