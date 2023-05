Fonti Ue, Cina non si è espressa su zone occupate ucraine

(ANSA) - BRUXELLES, 27 MAG - L'inviato speciale del governo cinese per gli Affari eurasiatici, Li Hui, "in nessun momento" ha detto che alla Russia andrebbe lasciato il possesso dei territori occupati dell'Ucraina. "Non lo ha detto e non lo ha nemmeno lasciato intendere", assicura all'ANSA un alto funzionario europeo informato sui dettagli dell'incontro.

