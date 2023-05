Von der Leyen, 'solo la sostenibilità resiste al tempo'

(ANSA) - BRUXELLES, 26 MAG - "Il danno causato dall'uomo è particolarmente tangibile qui a Venezia. Possiamo evitare lo scenario peggiore, ma tutto dipende dalla nostra velocità d'azione. Ridurre le emissioni degli edifici è cruciale per conseguire la neutralità climatica e rallentare l'innalzamento del livello del mare". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen alla Biennale di Venezia.

"Per noi il concetto di solidità si traduce in sostenibilità.

Palladio riteneva che gli edifici dovessero resistere alla prova del tempo. Gli edifici supereranno tale prova solo se saranno sostenibili", ha sottolineato. (ANSA).