Nuova udienza preliminare contro Navalny il 31 maggio

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - L'udienza preliminare in un nuovo procedimento penale contro l'oppositore russo Alexey Navalny, attualmente recluso, si terrà il 31 maggio. Lo riporta il sito della Reuters citando i documenti ufficiali pubblicati online.

Navalny aveva dichiarato il mese scorso che contro di lui è stato aperto un "assurdo" caso di terrorismo che potrebbe vederlo condannato ad altri 30 anni di carcere. L'oppositore russo era stato posto di nuovo in isolamento il 22 maggio, per la 16/ma volta da agosto. (ANSA).