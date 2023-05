Msf, supporto psicologico ai sopravvissuti all'attacco a Dnipro

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Medici senza frontiere fornirà aiuto psicologico a coloro che sono sopravvissuti all'attacco missilistico russo che ha colpito una struttura medica a Dnipro, in Ucraina, uccidendo 2 persone e ferendone altre 30, tra cui 2 bambini. Lo riporta la stessa Ong in un comunicato.

"I team Msf stanno fornendo un primo soccorso psicologico - ha dichiarato Olexandr Scholokov, coordinatore medico di Msf -.

Inoltre, a causa del massiccio afflusso di pazienti, abbiamo donato farmaci all'ospedale".

L'Ong ha inoltre chiesto alle parti in conflitto in Ucraina di "prendere tutte le precauzioni necessarie per risparmiare strutture sanitarie e civili dagli attacchi". (ANSA).