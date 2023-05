L'India concede a Rahul Gandhi passaporto per soli tre anni

(ANSA) - NEW DELHI, 26 MAG - Vaibhav Metha,un magistrato di Delhi ha concesso a Rahul Gandhi un nuovo passaporto, della durata limitata a di tre anni, invece dei dieci normalmente garantiti ai cittadini indiani.

Il leader del Congresso, decaduto dalla posizione di parlamentare dopo la condanna a quattro anni per diffamazione, ha restituito il passaporto diplomatico di cui era in possesso, come tutti i deputati indiani, e ha fatto domanda per un passaporto "ordinario", che in India ha normalmente dieci anni di validità.

Subramaian Swamy, il politico del Bjp che lo accusa per presunti illeciti finanziari legati al quotidiano National Herald si era opposto e aveva chiesto ai giudici di negare a Gandhi il permesso di espatrio.

Il politico ha fatto sapere la settimana scorsa giorno che il 28 maggio partirà per gli Stati Uniti, dove terrà un giro di conferenze in varie università, tra cui la Stanford e incontrerà la comunità indiana della diaspora a Washington e al Madison Square Garden di Manhattan. (ANSA).